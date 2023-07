Oltre 7000mq di campo di grano in fumo oggi pomeriggio in via San Lorenzo a Nonantola. Sono dovute intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco da Modena e da San Giovanni in Persiceto per fermare l’incendio prima che le fiamme e il fumo si dirigessero verso la zona residenziale.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, son o intervenuti i Carabinieri di Bomporto e i Carabinieri forestali di Modena.