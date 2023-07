ROMA (ITALPRESS) – “Ho esposto le priorità del Governo in politica estera in un contesto di profondi mutamenti globali. L’Italia è protagonista per una pace giusta in Ucraina, nei Balcani, nel Mediterraneo allargato, aree prioritarie nella strategia di una diplomazia italiana della crescita”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Forum di Dubrovnik.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).