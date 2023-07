Sport di TUTTI Parchi apre a Cavriago

Il Comune di Cavriago apre a Sport di TUTTI Parchi ed entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita).

Il progetto, ideato da Sport e Salute, è promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e al Comune di Cavriago e sarà presentato alla cittadinanza lunedì, 10 luglio 2023 alle ore 18,30 presso l’Area Pala AEB.

E’ la volta del territorio di Cavriago, da sempre attento alla promozione della pratica sportiva come strumento di crescita, inclusione e socialità, salgono a due le aree attrezzate in Emilia Romagna, per la promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L‘Area Attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – trova sede in via Pianella, 1 e sarà un regalo per la cittadinanza affinché tutti potranno praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo con le Legend di Sport e Salute Jury Chechi, detto il Signore degli anelli, e Anzhelika Savrayuk, l’ex ginnasta della nazionale italiana. Basterà scaricare dai QR Code – applicati su ogni singolo attrezzo – i tutorial di allenamento utilizzando un semplice smartphone per fare attività fisica assieme alle Legend nel verde per rigenerare corpo e mente.

L’intervento è cofinanziato da Sport e Salute spa e dal Comune di Cavriago in equa parte, con una sponsorizzazione a cura di Iren.

L’area è stata adottata da Uisp – Comitato Territoriale di Reggio Emilia che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Il presidente Azio Minardi gestirà tempo e spazio anche a favore delle altre Associazioni sportive dilettantistiche del posto, senza dimenticare l’open use.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli – perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

“Il Parco del Pala AEB è luogo di ritrovo e aggregazione, di sport e di accoglienza intergenerazionale” dichiara il Vice Sindaco con delega allo sport, Matteo Franzoni. “Meno di un mese fa abbiamo inaugurato la pista polivalente, oggi consegniamo alla cittadinanza un’area attrezzata che consente di fare attività fisica di varia intensità all’aria aperta a tutti, a persone di qualsiasi età e preparazione atletica, sfruttando le nuove tecnologie. Anche questo è un progetto che ha visto lavorare insieme più enti e realtà del territorio locale e nazionale, frutto di una consolidata collaborazione in funzione del bene comune.”

L’appuntamento in via Pianella 1, lunedì 10 luglio 2023 – delle ore 18,30 celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Interverranno: il Sindaco Francesca Bedogni; Antonella Luminosi – Coordinatore Regionale di Sport e Salute Emilia Romagna; (nome e cognome) – (Ruolo) ANCI Emilia Romagna; (nome e cognome) – Azio Minardi – Presidente Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia; All Inclusive; le ASD del territorio, i cittadini, i curiosi e gli amatori.

“Durante l’inaugurazione sarà possibile contribuire alla raccolta fondi in favore di All Inclusive Sport, progetto gestito da CSV Emilia.” Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “All Inclusive Sport è la più ampia iniziativa di rete della provincia di Reggio Emilia nata per permettere ai bambini e ragazzi con disabilità di inserirsi nelle associazioni sportive del loro territorio. All Inclusive Sport è un progetto che si occupa di promuovere, attraverso lo sport, una comunità più inclusiva, che garantisca alle persone con disabilità il diritto alla pratica sportiva, come previsto dall’Articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Lunedì avremo la possibilità di agire concretamente perché più persone possano essere incluse in questa iniziativa.”