Sassuolo: 18enne denunciata per aver derubato una signora 84enne al mercato settimanale

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo, hanno attuato uno specifico servizio nel centro storico in occasione del tradizionale mercato, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento ai borseggi.

Nel corso del servizio è stata sorpresa una 18enne, mentre era intenta a disfarsi di un portafoglio che era stato appena asportato con destrezza dalla borsa di una signora 84enne, che ignara di quanto accadutole era intenta a fare acquisti tra le bancarelle del mercato.

La giovane, sottoposta a controllo di polizia, è stata trovata in possesso della somma in contante di 170,00 euro, appartenenti alla signora derubata, e ulteriore somma di denaro di 130,00 euro, ritenuta provento di altri furti perpetrati ad ignare vittime, in corso di identificazione. Il denaro rinvenuto è stato posto in sequestro, mentre il portafoglio ed i documenti sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

La 18enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione, nonché nei suoi confronti è stata avanzata proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Sassuolo.

Nell’occasione, l’Arma dei Carabinieri invita la cittadinanza, a prestare particolare attenzione quando ci si aggira nei mercati settimanali e di chiudere sempre le borsette tenendole sotto stretta vigilanza.