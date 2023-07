Progetto “Mare e Monti”: Lapam Confartigianato in Riviera con una delegazione in occasione della Notte Rosa

Terzo appuntamento in terra romagnola per il territorio dell’Appennino: prende sempre più corpo il progetto Mare e Monti, che unisce riviera romagnola e Cimone, l’iniziativa congiunta di Lapam Confartigianato e Confartigianato Rimini. In occasione della Notte Rosa, un evento sentitissimo in Romagna, una delegazione dell’associazione modenese ha portato a Rimini i prodotti tipici del Comprensorio del Cimone. Non solo dal punto di vista dell’enogastronomia (portando prodotti come l’acqua Monte Cimone, le crescentine, il prosciutto il castagnolo, il gin e il Lambrusco), ma anche per quanto riguarda l’offerta turistica, fatta di sport e servizi a 360 gradi per il visitatore. La delegazione coordinata da Lapam Confartigianato era composta da Romana Pollacci, responsabile Lapam per il Frignano, Daniele Grotti, responsabile sede Lapam di Fanano e Sestola, Antonio Grani, Consorzio Cimone Impianti, Francesco Prandini, ufficio turistico Fanano, Valentina Rizzari, iat Cimone e Eros Barbieri, Hotel Le Polle.

«È un altro tassello importante per il progetto Mare e Monti – ha spiegato Romana Pollacci, responsabile Lapam per l’area del Frignano – perché l’interscambio con la riviera può portare numerosi turisti nel nostro territorio questo inverno. Essere in Romagna in occasione di un evento così sentito e partecipato come la Notte Rosa ci permette di dare ampia visibilità ai nostri prodotti tipici, che includono il cibo ma anche le attività outdoor».

«Già da marzo abbiamo iniziato questo percorso di partnership con la Riviera – ha concluso Daniele Grotti, responsabile sede Lapam di Fanano e Sestola –. Essere presenti in occasione della Notte Rosa significa ampliare i confini del territorio del Cimone. È un’occasione fondamentale per accogliere e far conoscere uno splendido territorio come quello del Comprensorio del Cimone a coloro che non hanno mai provato l’esperienza di viverlo appieno».