Nuoto – Finali Campionato Regionale Esordienti: a Ravenna un titolo con Nicolò Ferrari e quattro podi per i modenesi

La piscina Gambi di Ravenna ha radunato i qualificati alle finali regionali riservati agli esordienti A. La gara che in pratica sancisce la chiusura della stagione agonistica della categoria che più paga lo stop degli anni covid.

Una finale con tanto di premiazione con per i migliori esordienti A in base a specialità e distanza, più una finalina “giovani” per gli 8 atleti primo anno esclusi dai qualificati. Un premio anche se ininfluente

Discreto il numero di modenesi qualificati anche se il gradino più alto del podio ha visto premiato con il titolo regionale solo Nicolò Ferrari degli Amici del Nuoto Vvff Modena quale vincitore dei 100 dorso con 1’10”43.

Hanno centrato il podio individuale anche Thomas Pasotti, 3° nei 200 dorso (2’32”78) che ha preceduto ed escluso dal podio proprio il compagno di squadra Ferrari

Bronzo anche per Ludovica Garuti Malagoli del Circolo Sportivo Gdf Modena nei 400 stile libero (5’04”20).

Nelle due gare previste dal programma per le staffette le medaglie hanno premiato il NS Emilia. Il quartetto con i formiginesi Leonardo Baraldi e Samuele D’Addio squalificati nella 4×100 stile libero si sono rifatti nella mista chiudendo secondi, mentre al femminile la staffetta 4×100 mista con Giada Bottura e Giada Ciocci con Bulzoni e Poggi hanno centrato il bronzo.