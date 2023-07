Meloni “L’Italia aderisce alla Convenzione contro le bombe a grappolo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia aderisce alla Convenzione internazionale che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo. Nel quadro dei valori espressi dall’Alleanza Atlantica, l’Italia auspica l’applicazione universale dei principi della Convenzione”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Ribadisco la condanna dell’Italia alla guerra d’aggressione della Russia, il supporto totale e costante alla resistenza dell’Ucraina, l’impegno con gli Alleati per costruire un nuovo e più forte modello di sicurezza per l’Europa”, conclude Meloni.

