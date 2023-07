Da lunedì 10/7 riasfaltature in via Ganaceto

Da lunedì 10 luglio il tratto di via Ganaceto da via Taglio a corso Cavour sarà interessato da lavori di ripavimentazione nell’ambito del pacchetto di interventi di manutenzione stradale straordinaria a cura dell’Amministrazione comunale del valore di 900 mila euro.

Per consentire di effettuare i lavori, in particolare, da lunedì sarà sospesa la circolazione nel tratto di via Ganaceto da via Castel Maraldo (escluso l’incrocio con via Cavallerini-CastelMaraldo) a via Belle Arti (incluso l’incrocio con via Belle Arti-via della Cerca). Dopo questa prima fase, a partire da lunedì 17 luglio fino al 4 agosto la chiusura riguarderà anche il tratto di via Ganaceto da via Belle Arti a corso Cavour (escluso incrocio). Sarà comunque garantita l’accessibilità pedonale.

I cittadini che a causa dei lavori non possono usufruire della propria autorimessa, per sostare su strada in Ztl possono richiedere l’autorizzazione online dal portale https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice accedendo con Spid, Cie o Cns e, al primo accesso, effettuando la registrazione anagrafica. In caso di difficoltà è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica ztltemporaneo@comune.modena.it.

L’intervento prevede la scarifica dell’asfalto esistente, il recupero di ciottoli sottostanti, la sistemazione del fondo stradale e delle caditoie e, a seguire la posa di nuovo manto d’asfalto.

La riasfaltatura di via Ganaceto rientra nel pacchetto di interventi di manutenzione stradale straordinaria che hanno già interessato via Milano, via Cividale, viale Amendola e le vie Riva del Garda, Borghi, Guerrazzi, Compagni, San Cataldo, Modonella, Campanella e Calle di Luca.