Minacce in un bar: il Questore di Bologna emette un provvedimento di Daspo

Tra i provvedimenti che il Questore può adottare per ragioni di sicurezza pubblica, uno dei più efficaci è quello che si basa sull’articolo 13 bis del Decreto-legge 14/2017 (c.d. “DACUR Willy”), che prevede, tra l’altro, il divieto di accesso ad esercizi pubblici, locali di pubblico intrattenimento ovvero di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi qualora siano stati commessi gravi disordini all’interno o nelle immediate vicinanze.

La Divisione Anticrimine della Questura di Bologna è costantemente impegnata anche nell’applicazione del citato strumento; nell’arco dell’anno 2022 sono stati emessi nr. 42 provvedimenti.

Il più recente è stato emesso dal Questore della Provincia di Bologna, in relazione ad un episodio avvenuto il 2 luglio 2023 in un bar di via Mazzini, nel corso del quale un uomo, italiano gravato da vari pregiudizi di Polizia, ha minacciato ripetutamente la titolare e la dipendente di un bar di Via Mazzini lanciando una tazzina al loro indirizzo, che finiva a terra senza colpirle. L’uomo veniva denunciato per minacce gravi e aggravate.

A seguito degli ulteriori e immediati accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura, all’uomo, residente a Bologna è stato notificato il divieto di accesso al locale oggetto dei fatti per la durata di 1 anno.