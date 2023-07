Minacce al primo cittadino di Baricella. La solidarietà del sindaco metropolitano Matteo Lepore

“Preparati la bara che presto ti faremo fuori“. Queste le parole, accompagnate da una serie di insulti, scritte a mano e riportate su un foglio bianco all’interno di una busta indirizzata al primo cittadino di Baricella, Omar Mattioli, nella sede del Municipio della centrale via Roma. Il Sindaco ha denunciato l’episodio ai carabinieri.

“Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le pensatissime minacce ricevute in questi giorni. Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine perché questo gesto trovi un responsabile. Come Città metropolitana siamo a fianco del sindaco Mattioli per le scelte importanti che sta affrontando”. Così il sindaco metropolitano Matteo Lepore.