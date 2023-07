“L’ora della moda”: la sfilata di abiti da cerimonia (e non solo) dei ragazzi con abilità differenti dell’Aps “L’Ora Del Noi”

Una sfilata di alta moda sotto le stelle per presentare gli ultimi abiti realizzati dai ragazzi con abilità differenti dell’Associazione di Promozione Sociale “L’Ora Del Noi”.

Save the date, dunque: “L’ora della moda”, organizzata con il patrocinio del Comune di

Sassuolo, si terrà giovedì 20 luglio a partire dalle 20:00 in piazzale Della Rosa, con la

splendida cornice di Palazzo Ducale a fare da sfondo.

L’occasione sarà quella dei tanto attesi “Giovedì sotto le stelle”: una serata ricca di sorprese e a dir poco emozionante per gli speciali stilisti dell’associazione che da settembre 2022 partecipano al progetto “Non perdere il filo – 2° edizione” realizzato grazie al contributo di Fondazione di Modena. In questi mesi i ragazzi hanno lavorato duramente per portare sulla passerella due collezioni di abiti i cui temi sono il riuso e la cerimonia.

Per gli abiti da cerimonia preziosa è stata la collaborazione con lo stilista Cristian Albanese e il prestigioso marchio LIU JO che, oltre ad aver messo a disposizione alcune delle sue modelle che sfileranno indossando i bellissimi vestiti, ha donato all’associazione i tessuti per realizzare l’abito da sposa: una chicca della collezione 2023.

La regia di Aperturas Events porterà le altre modelle tra cui Miss Modena 2022 e 2021, Miss

Parma 2022 e la presentatrice Maddalena Ferroni, neo eletta Miss Parma 2023.

Insieme alle modelle, sul palco, ci saranno gli stessi stilisti che presenteranno gli abiti.

Durante il défilé non mancheranno poi momenti di spettacolo.

L’evento avrà inizio alle ore 20:00 con un talk sul tema ‘diversità e disabilità’ di Juri Roverato, danzatore e insegnante di Danceability, affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, che condividerà con il pubblico la sua visione della vita. Seguirà una performance con una sua coreografia.

Le ballerine della Dancin’ Perfect porteranno sul palco le spettacolari coreografie create dall’insegnante Isidora Balberini.

Infine, l’intrattenimento musicale sarà a cura de i “Max Brando Acoustic Trio”, composto da

Luciano Galloni batterista di Nek; Vincenzo Murè, tastierista che vanta collaborazioni con Vasco Rossi, Ron, Lucio Dalla, Gianni Morandi e molti altri; e Max Brandoli, voce e chitarra, con una grande esperienza in cover band sia nazionali sia internazionali.

Al termine della serata, gli spettatori accreditati saranno chiamati a votare l’abito che è piaciuto di più e tre di loro avranno la possibilità di vincere buoni regalo spendibili sul territorio.

Ci sarà anche la possibilità di bere dei gustosi cocktail e ottima birra artigianale. A tenere compagnia la musica di DJ Mattia Guidetti.

Una serata da non perdere e ricca di sorprese.

L’evento è completamente gratuito, con offerta libera. È fortemente consigliato riservare il proprio posto inviando una mail a info@loradelnoi.it scrivendo il numero telefonico e l’indirizzo mail di ogni singolo richiedente; oppure telefonando al numero 324.90.40.840.