La sassolese Giulia Pigoni nella Cabina di Regia nazionale di Italia Viva

In una comunicazione ai membri dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva, Matteo Renzi ha indicato la composizione della Cabina di Regia nazionale del partito. Renzi ha annunciato inoltre l’intenzione di celebrare i congressi di Italia Viva tra ottobre e novembre 2023, oltre a ribadire l’ambizioso progetto di unire sotto lo stesso tetto tutti i riformisti italiani ed europei.

“L’importante – ha aggiunto Renzi – è che il nostro congresso sia una bella occasione per rafforzare le nostre idee sull’Europa e sull’Italia”.

La Cabina di Regia, presieduta proprio da Renzi, avrà come coordinatrice nazionale Lella Paita. Insieme a Giulia Pigoni, ne faranno parte anche le ex ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, oltre ad Alessia Cappello, Donatella Conzatti, Vittoria Nallo, Davide Bendinelli, Ciro Buonajuto, Filippo Campiotti, Mario Polese, Marco Ricci e Ivan Scalfarotto.

“Ringrazio Renzi per questa nomina – commenta Giulia Pigoni – e mi impegnerò a fondo per portare avanti il disegno politico di Italia Viva di costruire un polo riformista e liberaldemocratico che dia risposta anche ai tanti elettori oggi demotivati o stanchi di liti e frammentazioni. Al tempo stesso, lavorerò per la crescita organizzativa e democratica del nostro partito, per arrivare al meglio all’importante appuntamento con le elezioni europee del prossimo anno”.