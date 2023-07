Imola: controlli dei carabinieri nel quartiere Pedagna

Non si è fatta attendere la pronta risposta dell’Arma di Imola alla richiesta di maggiore “sicurezza percepita” da parte dei cittadini residenti in Pedagna. Forte il segnale mostrato nella serata di giovedì 6 luglio, quando i Carabinieri della Compagnia di Imola sono intervenuti con un servizio mirato e rinforzato di controllo del territorio nel quartiere.

Infatti, i Carabinieri hanno rinforzato le già presenti, ordinarie, quotidiane pattuglie nel quartiere con una perlustrazione notturna “ad alto impatto”, con i Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile, impiegati nelle vie di minore transito e in tutti i parchi sovente teatro di raduni notturni di giovani e con altre cinque pattuglie stabili sulle direttrici principali del quartiere, tra cui via Puccini, via Vivaldi, via Punta, via Rossini, via Zaccherini.

In tali vie di comunicazione i Carabinieri di Imola hanno effettuato un vero e proprio filtraggio intensivo di tutti i transiti, ispezionando e controllando il passaggio di automobilisti e automobili. Centinaia i soggetti fermati e identificati, centinaia i mezzi e i motorini controllati, numerosi gli esercizi pubblici fatti oggetto di controlli amministrativi, due le contravvenzioni (di cui una penale) per guida in stato di ebbrezza alcolica con relative patenti ritirate a un cittadino del 1994 trovato con tasso pari a 0,69 g/l e a una giovane del 2000 con tasso di 0,89 g/l. Entrambi si erano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche alla festa “La Centrale – Imola Summer Fest”.

Unanime l’apprezzamento dei cittadini, che hanno volutamente avvicinato i militari nello svolgimento del loro delicato servizio, per far sentire la gratitudine del quartiere e per comunicare con diligenza e spirito partecipativo all’Arma tutte le informazioni utili al continuo e approfondito controllo del territorio.