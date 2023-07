Bologna: 52enne col vizio del gioco raggiunto da misura cautelare per maltrattamenti nei confronti della moglie

I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 52enne rumeno, residente a Bologna, autista e incensurato, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, scaturisce dalla querela di una 44enne rumena, casalinga, residente a Bologna, compagna dell’indagato. La donna si è rivolta ai Carabinieri soltanto tre settimane fa, raccontando di non essere più in grado di sopportare le aggressioni verbali (offese e minacce di morte) e fisiche (schiaffi e tirate di capelli) del compagno, incapace di controllarsi a causa di scatti d’ira provocati dalla dipendenza dal gioco d’azzardo e del trading online con cui aveva ripulito il conto in banca, incrinando la serenità del nucleo familiare composto dalla moglie e da due figlie minorenni. Di recente, il 52enne era andato a vivere volontariamente in un altro appartamento.

Invitato a presentarsi in caserma dai Carabinieri nel pomeriggio del 5 luglio, il 52enne è stato sottoposto alla misura cautelare del GIP.