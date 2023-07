Avviso esplorativo per la concessione in uso del Centro Civico di Quartiere Falcone e Borsellino

È stato pubblicato sul sito internet istituzionale, all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente – altri bandi”, l’avviso esplorativo riservato ad Aps e enti del terzo settore interessati alla stipula di una convenzione per la concessione in uso di porzione del centro civico di quartiere Falcone e Borsellino per attività di animazione del quartiere e gestione del verde.

La convenzione ha tra le proprie finalità la gestione di porzione del Centro Civico di Quartiere Falcone e Borsellino, di proprietà comunale, siti in Via Refice n. 19, contestualmente allo svolgimento di attività di animazione del quartiere e di gestione del verde. L’aggiudicazione avverrà con la selezione del progetto più articolato e completo, capace di coinvolgere target di età diverse, con eventuali collaborazioni con altre realtà del territorio e la promozione di momenti aggregativi che favoriscano la diffusione della cultura musicale.

La programmazione delle iniziative promosse all’interno dello stabile dovrà essere concertata annualmente con l’Amministrazione Comunale. L’Associazione assegnataria dovrà inoltre provvedere alle seguenti attività di gestione del verde: gestire e assegnare gli appezzamenti ortivi, mediante graduatoria, secondo criteri ispirati a principi di trasparenza e pubblicità, in coerenza con i contenuti e criteri stabiliti dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 80/2003. La gestione degli appezzamenti ortivi e degli spazi comuni deve prevedere per gli assegnatari la facoltà di trattenere i frutti e i prodotti senza scopo di lucro; manutenere gli spazi verdi delle aree verdi riguardanti i bonsai, gli orti, la vigna e il Bosco dei Nuovi Nati; favorire la programmazione di attività legate alla gestione degli Orti presenti all’interno del Parco Albero d’Oro e delle altre aree verdi della zona, diffondendo buone pratiche ambientali nei cittadini. Questi interventi verranno verificati dai Servizi competenti.

A fronte della gestione della struttura e delle attività di cui sopra, l’Amministrazione Comunale corrisponderà all’Associazione che risulterà assegnataria un contributo ordinario massimo annuale di € 4.000,00 per tutta la durata della convenzione (n. 5 annualità).

Le proposte, sottoscritte dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante del soggetto associativo, dovranno essere presentate al Comune di Sassuolo entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 28 luglio 2023.