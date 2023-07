Venerdì 7 luglio al Parco Tegge di Felina concerto e ballo di solidarietà per la Romagna

Cena, concerto e ballo di solidarietà dell’Emilia con la Romagna venerdì 7 luglio al Parco Tegge di Felina di Reggio Emilia con il grande evento Emilia Loves Romagna. Alle 21 aperto a tutti per concerto e ballo e alle 19 e 30 si può prenotare la cena.

La Romagna è stata colpita e ferita e l’Emilia risponde con il cuore e la solidarietà cosi come era accaduto esattamente al contrario dieci anni fa con la tragedia del terremoto.

E’ cosi che da un’idea del musicista reggiano Rossano Gatti realizzata insieme al promoter faentino Giordano Sangiorgi nasce Emilia Loves Romagna che si terrà venerdì 7 luglio dalle ore 19 e 30 al Parco Tegge a Felina di Reggio Emilia.

Ci sarà anche Maurizio Ferrini ovvero la straordinaria Signora Coriandoli che presenterà il suo nuovo brano, dopo i successi televisivi in Rai-. L’orchestra residente sarà quella degli Ottava Nota, la prima adesione è stata quella della rockstar del liscio Roberta Cappelletti , al quale si sono subito aggiunti Maria Grazia Pasi, Rita Gessi e Frank David, Nicola Marchese & Monica Gelati, cantanti e capi orchestra che hanno aderito con entusiasmo e che proporranno i migliori evergreen del liscio, insieme a Cristina Migliari, una delle migliori voci del territorio, alla quale si aggiungono Anna e Angela De Leo, l’esplosivo duo indie del folklore faentino delle Emisurela, e il combo Vniv in Rumagna che ha appena realizzato un bellissimo brano in video coordinati da Silvia Parma e Emil Spada. Tra gli ospiti del ballo il sax di Marco Tagliavini e le fisarmoniche di Nicolas Olmi e Lorenzo Munari, tra i più straordinari musicisti di liscio. Ospiti guest saranno gli emiliani iMasa, straordinario duo comico musicale che ha appena fatto uscire una versione di Romagna Mia straordinaria in 21 versioni che raccoglie fondi sempre per la Romagna mentre ci sarà tra gli ospiti il cantautore bolognese Franz Campi, autore di Banana e Lamponi storico successo di Gianni Morandi.

Emilia Loves Romagna vuole essere un grande momento di incontro musicale al ritmo del ballo liscio tra gli artisti dell’Emilia e della Romagna insieme a tutti quegli ospiti che vorranno aderire.

La serata avrà come orchestra residente gli Ottava Nota formati da Claudio Zanni alla fisarmonica e tastiere, Graziano Zanni alla Chitarra e voce, Lucio Piacentini alla Batteria e voce, Daniele Mazzacani al Basso, Mauro Grandi al Clarinetto, sax contralto e tastiere, Rossano Gatti al Sax contralto Clarinetto e voce, Riccardo Fontana (Riki) alla Voce, Liliana Barilli (Lilli) alla Voce, mentre la prima adesione arrivata subito è stata proprio quella di Roberta Cappelletti. “Aderisco col cuore, la mia Romagna è stata gravemente ferita e quindi metto a disposizione tutta la mia arte musicale per girare tutta l’Italia a raccogliere fondi per la mia terra a cui devo tanto affinché possa risollevarsi” ha dichiarato Roberta Cappelletti, che lavorerà alla sensibilizzazione di tanti altri artisti per questa importante serata.

La serata prevede una partenza alle ore 19.30 con una cena con prodotti della cucina tipica locale e dalle ore 21.30 il ballo liscio con l’orchestra “Ottava Nota” e ospiti da tutta la regione e dal territorio e ospiti nazionali.

L’incasso della serata verrà devoluto alle comunità alluvionate Partecipazione cena e ballo sara’ di euro 30,00 mentre l’ Ingresso solo ballo sarà di soli euro 10,00

L’evento è organizzato da Ottava Nota , AudioCoop, Ridens e Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza in collaborazione con Parco Tegge e con la collaborazione di Croce rossa Carpineti, Baiso, Cerreto Laghi Croce rossa Casina, Croce rossa Toano, Croce verde Castelnovo né Monti-Vetto, Alto appennino reggiano, Villa Minozzo. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e sarà presente durante la serata Gianmaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia – Romagna

Per partecipare alla cena occorre prenotarsi entro il 04/07/2023 al sito: www.parcotegge.it/prenota-un-tavolo o telefonando al n. 0522619325

Per gli artisti e tutte le altre realtà che intendono aderire contattare: Tel: 0546 604776 – 349 4461825 – Email: giordano.sangiorgi@audiocoop.it – Sito: www.meiweb.it