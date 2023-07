Trovato con 45 grammi di hashish, giovane denunciato a Reggio Emilia

Martedì mattina intorno alle 11:00 una pattuglia delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio svolto presso la zona della Stazione storica, ha fermato e identificato in viale Eritrea un 27enne, che all’esito dei necessari controlli è stato trovato in possesso di 45,47 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Al termine dei necessari adempimenti, il presunto autore del reato, pluripregiudicato per specifici reati e attualmente destinatario di un Avviso Orale, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente previsto dall’art. 73 DPR 309/1990.