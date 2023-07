Torna il “Cinema in piazza” a Carpi anche incontri oltre ai film

Torna anche questa estate, con un’importante novità, il “Cinema in piazza”, il ciclo di film sul grande schermo davanti al Palazzo dei Pio: la Giunta infatti ha stanziato 55mila euro più Iva per l’edizione 2023 (come gli anni scorsi), accogliendo l’idea dell’associazione cittadina “Quelli del 29”, che proporrà anche incontri con professionisti della settima arte.

In attesa di conoscere i titoli proposti dai curatori, sono stati fissati il numero e il periodo: saranno sette proiezioni da lunedì 28 agosto a martedì 5 settembre, date comprensive di due serate per eventuali recuperi in caso di maltempo.

Il progetto presentato dall’associazione, e intitolato “Fare cinema”, andrà ad arricchire il già denso programma di “La CarpiEstate”, grazie anche alla novità introdotta quest’anno, ossia incontri pubblici con addetti ai lavori, cioè quei mestieri che concorrono alla relazione di un film: « incontri non solo divulgativi e di intrattenimento, ma anche altamente formativi, tramite la proposizione di masterclass e conversazioni a tema, » per « sviluppare una riflessione partecipata e una trasmissione di conoscenze sulle varie fasi del ciclo di produzione cinematografica».

Proiezioni come sempre a ingresso gratuito, così pure gli incontri.