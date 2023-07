Servizi scolastici: a Formigine entro fine mese le iscrizioni sul sito Internet istituzionale

Sarà possibile fino al 31 luglio 2023 inviare la domanda di iscrizione ai servizi scolastici. Nello specifico, accedendo all’area dedicata a “scuola e nidi” sul sito Internet del Comune di Formigine ci si potrà iscrivere al servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, al servizio di prolungamento orario per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e a quello di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti il primo anno delle scuole dell’infanzia e primarie (classi a tempo pieno del 1° e 2° Circolo Didattico e classi a tempo normale nel giorno di rientro pomeridiano del 1° Circolo Didattico).

Esclusivamente per il servizio di ristorazione scolastica, l’iscrizione dovrà essere presentata solo da chi si iscrive per la prima volta, successivamente si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per l’intera durata del ciclo scolastico frequentato e dovrà quindi essere ripetuta solo nel caso di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria.

Per presentare la domanda, il genitore deve essere in possesso di un indirizzo e-mail e un numero di cellulare, oltre a possedere le credenziali nazionali SPID (Servizio Pubblico Identità) oppure, in alternativa, possedere una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Chi necessita di assistenza nell’iscrizione on line può rivolgersi allo Sportello del Cittadino previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059 416167 o tramite l’agenda digitale del Comune che si trova sul sito istituzionale.

Le domande di iscrizione presentate entro i termini stabiliti e in possesso dei requisiti di accesso sono da considerarsi accolte. Per il solo servizio di trasporto scolastico, gli utenti riceveranno prima dell’inizio della scuola una comunicazione contenente linea, fermata e orario assegnato. Le domande presentate fuori termine, al contrario, saranno collocate in lista d’attesa e prese in esame solo dopo il 15 settembre. In questo caso l’eventuale ammissione al servizio potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione e accoglimento di domanda.