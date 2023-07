Scuola, borse di studio: oltre 4500 quelle assegnate dalla Provincia di Modena

Sono 4548 le borse di studio assegnate per l’anno scolastico 2022/2023 dalla Provincia di Modena, per gli studenti delle scuole superiori del territorio modenese che ne hanno fatto richiesta i mesi scorsi.

In particolare le borse di studio regionali, assegnate agli studenti delle classi prime e seconde, sono state 2381 per un importo che va da un minimo di 183 euro fino ad un massimo erogato di 229 euro, mentre quelle per gli studenti che frequentano le classi terza, quarta e quinta superiore, sono 2167 e sono liquidate dal ministero dell’Istruzione e del merito per un importo di 199,50 euro.

Attualmente sono in pagamento quelle regionali, mentre si attendono le disposizioni di pagamento per quelle ministeriali, che avverranno quando saranno comunicate le modalità e i tempi di riscossione del contributo.

Per accedere alle borse di studio, gli aventi diritto devono appartenere a nuclei familiari con Isee inferiore a 15.748 euro ed è prevista poi una borsa maggiorata del 25 per cento per gli studenti che hanno conseguito una media pari o superiore al sette e per quelli con disabilità.

Maggiori informazioni si possono avere consultando il sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-studio per i contributi regionali, mentre sul sito https://iostudio.pubblica.istruzione.it/ è possibile trovare informazioni sulle borse di studio ministeriali.