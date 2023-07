Pusher trovato con diverse dosi di cocaina, arrestato a Sassuolo dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino straniero di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cavallotti, ha sottoposto a controllo l’autovettura condotta dal cittadino extracomunitario.

L’uomo ha mostrao subito atteggiamenti nervosi e di insofferenza; spontaneamente consegnava agli operatori un sacchetto di plastica contenente 25 dosi di cocaina. Successivamente, a seguito di perquisizione personale e veicolare, occultate nel vano porta oggetti, gli agenti hanno trovato nella sua disponibilità ulteriori 4 confezioni in cellophane termosaldati contenenti cocaina, 550 euro in banconote di vario taglio e, sempre all’interno del veicolo, altri 755 euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura di divieto di dimora in provincia.