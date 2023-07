Operaio cade mentre lavora in un cantiere a Limidi di Soliera, grave

Un operaio 54enne di origini rumene è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un infortunio sul lavoro, causato probabilmente da un malore.

E’ successo intorno alle 14:30 in via Falcone Borsellino a Limidi di Soliera dove l’uomo, impiegato in un cantiere, sarebbe caduto tra un ponteggio ed alcune travi. Apparso subito grave, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 ed elitrasportato al Maggiore di Bologna.

Il 54enne è ora ricoverato in prognosi riservata.