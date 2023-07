Laboratori, letture e incontri a Villa Levi Reggio Emilia, a cura del Teatro dell’Orsa

Sabato 8 luglio è in programma a Villa Levi, a Reggio Emilia, un articolato programma di attività per bambini e adulti a cura del Teatro dell’Orsa: laboratori, letture e incontri a partecipazione gratuita, per cuori di tutte le taglie.

Questo il programma dettagliato.

Alle ore 17, Natura ritrovata: laboratorio creativo-tattile di dono e immersione in natura con Clara Lasagni. Per bambine e bambini dai 6 anni. Su prenotazione via WhatsApp al 351 5482101.

Alle ore 18.30, Rosmarina e altre fiabe: storie per incantarsi tra radici e gemme con Lucia Donadio e Chiara Ticini, nell’ambito del progetto Calvino100 che il Teatro dell’Orsa sta realizzando in tutta Italia, nel 2023, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino. Per bambine e bambini dai 5 anni.

Alle ore 21.15, Il Tennista quantistico e altre storie micanormali del giuoco del tennis (Corsiero Editore), incontro e letture con l’autore Andrea Ferretti, in dialogo con Monica Morini.

Dalle ore 18 sarà attivo un punto bar.

Partecipazione gratuita a tutti gli appuntamenti.

Prenotazioni via WhatsApp al 351 5482101.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Cultura Restate 2023.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.