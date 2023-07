A Castelfranco Emilia torna “Shopping sotto le stelle” con la dodicesima edizione

L’Associazione Centro Vivo Castelfranco Emilia, con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, organizza la dodicesima edizione di “Shopping sotto le stelle”, venerdì 7 luglio, con negozi aperti dalle ore 21, spettacoli e musica live in Corso Martiri.

“Un appuntamento tanto atteso quello di Shopping sotto le stelle, che è diventato ormai una bella tradizione estiva per la Città di Castelfranco Emilia. Ringrazio Centro vivo e i commercianti per l’organizzazione di questa serata, una vera vetrina per il nostro centro storico e per le attività commerciali che lo vivono ogni giorno. Momenti come questi, che mettono in rete l’amministrazione con cittadini, associazioni e mondo del commercio, sono il modo migliore per far vivere la città; occorre lavorare sempre più affinché si possano offrire sempre più occasioni come questa” – ha dichiarato l’Assessora al commercio e eventi Silvia Cantoni.

Si comincia alle ore 19 con “Cani sotto le stelle”, una sfilata canina a premi, organizzata dall’Associazione Simbiosi Odv, in Piazza Aldo Moro.

Dalle 21.30 via allo spettacolo “Tutti i colori della notte” con la partecipazione di Andrea Barbi e lo staff di TRC. Sul palco di Piazza Garibaldi saliranno i Pink Floyd Tribute, con uno spettacolo dedicato al cinquantesimo anniversario di “Dark on the Moon”.

Spazio anche alle scuole di ballo del territorio per spettacoli di danza: le scuole Magic Rock e Kinesfera si esibiranno in Corso Martiri mentre la Only Swing Dance e Danza Lerose in Piazza Aldo Moro.

A fare da sottofondo musicale in Corso Martiri saranno diversi gruppi: i Budda Rock, i Codice Rosso e i Lonely Greasers. Non mancheranno infine per i più piccoli giostre, attrazioni e animazione.