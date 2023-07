Sicurezza, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Voglio congratularmi con le volanti e la squadra mobile della Questura di Bologna per l’importante intervento in zona Fossolo, dove è stata individuato un ingente quantitativo di droga detenuto da due persone all’interno di un’abitazione. Pochi giorni fa, insieme alla mia Giunta ho svolto un’assemblea pubblica a pochi passi dal luogo dell’arresto nel corso della settimana del Sindaco in Quartiere, dove sono emerse diverse preoccupazioni proprio su questo.

Colgo l’occasione anche per sottolineare l’importante lavoro che i Carabinieri e la Guardia di Finanza di Bologna stanno svolgendo per stroncare le organizzazioni che sfruttano il mercato della droga e gli illeciti nella nostra città, con il prezioso coordinamento della Magistratura.

Da quando sono Sindaco, numerosi sono stati gli arresti a seguito di indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine. Ritengo questo lavoro assolutamente prioritario e da sostenere. Per questo la nostra Amministrazione collabora costantemente, anche se le competenze dell’ordine pubblico – lo ricordo – afferiscono al Ministero degli Interni. Infatti, come primo cittadino considero la sicurezza un diritto dei cittadini e un ambito nel quale dobbiamo svolgere a Bologna una lotta senza quartiere ne’ tregua.

Lo sappiamo, da tempo, sotto le Due Torri si concentrano gli appetiti della criminalità organizzata che sfrutta manodopera a basso costo, il diffuso consumo di sostanze ad ogni livello e il riciclaggio. Questa è la realtà, che alle istituzioni spetta il compito non solo di denunciare ma soprattutto di debellare.

La crescita evidente degli arresti e delle indagini negli ultimi anni ci dice del salto di qualità prodotto in termini di risultati, ma non basta. Non bisogna abbassare la guardia. Sono passati sei mesi dalla firma del Patto per la sicurezza tra il Ministro Piantedosi, che voglio ringraziare per la leale collaborazione, il Prefetto e il Sindaco di Bologna. Il tempo giusto per fare un primo bilancio.

Da segnalare, tra le varie, la notizia arrivata in queste ore di un importante finanziamento proprio del ministero degli Interni che ci aiuterà a riqualificare tre zone strategiche per la sicurezza in città.

Insieme alla mia capo di Gabinetto Matilde Madrid seguiamo con grande attenzione un dialogo costante con la cittadinanza. Raccogliamo centinaia di segnalazioni alla settimana. Numerosi sono stati gli interventi di sgombero di aree fluviali occupate abusivamente, aree di sosta abusive, così come altri interventi volti a prevenire o contrastare fenomeni di abbandono o degrado urbano.

Molto importante il completamento dell’illuminazione a led dei nostri quartieri e parchi. Abbiamo ottenuto un forte efficientamento, aumentando costantemente i punti luce.

Insomma, per la sicurezza la nostra Amministrazione sta facendo molto e auspica si faccia complessivamente di più, insieme, perché rendere più sicura Bologna è un obiettivo del mandato. Anche per questo chiediamo al Ministro Piantedosi e al Prefetto di fare un punto assieme. Ci sono infatti ancora situazioni nelle quali occorre a mio parere una maggiore dotazione di uomini e mezzi, come ad esempio la zona della stazione, Galleria due Agosto e Piazza XX Settembre.

Infine, colgo l’occasione di questa nota per ringraziare di cuore e congratularmi con il Generale Santovito, promosso ai vertici nazionali a seguito del suo servizio a Bologna. Lo saluteremo con dispiacere, ma con gratitudine sincera tra qualche giorno”.