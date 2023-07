Reggio Emilia: in giro di notte, in bicicletta con la lama di un coltello in tasca. Denunciato

Ieri mattina intorno alle 4:00, durante regolare controllo del territorio in zona Stazione Storica a Reggio Emilia, una pattuglia delle Volanti procedeva al controllo di un soggetto che circolava a bordo di un velocipede ed alla vista della Volante aumentava l’andatura. L’uomo, un ventiseienne senza fissa dimora con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, una volta fermato, risultava insofferente al controllo.

Tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo e considerato l’atteggiamento del 26enne, assai agitato e riottoso al controllo, lo stesso veniva sottoposto a perquisizione che consentiva di rinvenire in una tasca del suo pantalone la lama in metallo di un coltello con punta acuminata e filo affilato, privo di manico, lunga complessivamente 8 cm. L’uomo, interpellato in merito, non riusciva a fornire alcuna valida giustificazione in merito al possesso della lama in questione. Pertanto il giovane, presunto reo, a seguito dei dovuti accertamenti, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.