Reggio Emilia: durante una lite tenta di attingere il suo antagonista con un coltello. Arrestato

Ieri sera, su segnalazione di una lite tra due uomini nei pressi di via Foscato a Reggio Emilia, gli operatori delle Volanti si portavano sul posto appurando che nel corso di una discussione un soggetto aveva tentato di attingere l’altro con un coltello, senza tuttavia riuscirci. Quanto accaduto veniva confermato dalle dichiarazioni di testimoni, ascoltati dalla Polizia. Veniva anche accertato che il soggetto autore della tentata lesione si era procurato un taglio alla mano, proprio cercando di colpire il suo antagonista.

Il presunto autore, alla vista dei poliziotti si dava a precipitosa fuga, salvo poi essere raggiunto dal personale operante che riusciva a bloccarlo. Il presunto reo opponeva una decisa resistenza, arrivando anche a dare una testata al finestrino della macchina di servizio, danneggiandolo considerevolmente. Condotto presso gli uffici della Questura, il soggetto perseverava nel suo atteggiamento violento e non collaborativo e veniva poi condotto in ospedale per gli accertamenti sulla sua situazione di salute: anche durante il trasporto verso l’ospedale, l’uomo proseguiva con il suo atteggiamento aggressivo e scontroso.

Al termine dei necessari adempimenti l’esagitato, un 36enne già sottoposto a una misura alternativa dell’affidamento terapeutico emessa dal Tribunale di Modena, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, veniva tratto in arresto per le ipotesi di reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale, Danneggiamento aggravato e tentate lesioni aggravate, quindi posto a disposizione della Autorità Giudiziaria per il Giudizio Direttissimo.