Oggi l’insediamento del nuovo Questore di Reggio Emilia

Questa mattina si è insediato il nuovo Questore della Provincia di Reggio Emilia, dottor Giuseppe Maggese. Originario di Bologna, laureato in Giurisprudenza, il dr. Maggese è al suo secondo incarico da Questore, dopo aver ricoperto l’incarico a Belluno. Maggese è entrato in Polizia il 25 ottobre 1989.

“Torno nelle mie zone vicino a casa, sono molto contento. Spero di poter far bene nel solco del lavoro svolto dal mio predecessore che mi auguro di non far rimpiangere troppo”. Maggese ha toccato alcuni temi caldi per Reggio, in primis la lotta alla mafia e agli strascichi del processo ‘Aemilia’: “fenomeno che non va mai sottovalutato e seguito sempre con grande attenzione” poi la zona stazione: “problematiche molto simili a quelle di sempre attorno alle stazioni, ho già incontrato i colleghi e mi hanno parlato di una buona organizzazione grazie anche all’implementazione dell’organico che permette di coprire la turnazione di gran parte della giornata. Ci sono tutti i presupposti per impostare un lavoro di prevenzione e repressione”.

Alla presenza dei signori funzionari delle Divisioni e degli Uffici della Questura e di tutte le specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio, officiata da Monsignor Alberto Nicelli si è svolta la cerimonia di deposizione della Corona di Alloro al Ceppo dedicato ai Caduti della Polizia di Stato.