Incrocio strada Formigina – via da Vinci a Modena: attenzione semaforo lampeggiante

Il semaforo all’incrocio tra strada Formigina e via Leonardo da Vinci, a Modena, funziona solo a lampeggio a causa di un guasto che perdura dalla mattinata di oggi mercoledì 5 luglio e che le due squadre di tecnici già intervenuti non sono ancora riusciti a risolvere.

La Polizia locale raccomanda agli automobilisti e a tutti gli utenti della strada di usare particolare attenzione nell’attraversamento, moderando la velocità e rispettando le precedenze.

I tecnici di Hera sono intervenuti già questa mattina, subito dopo la prima segnalazione del malfunzionamento giunta al Comando di via Galilei verso le 10.30 circa; un secondo tentativo è stato fatto nel pomeriggio da parte di altri tecnici di supporto, ma l’intervento non è terminato e si presume potrà essere risolto solo nella giornata di domani giovedì 6 luglio.

Fino al ripristino del regolare funzionamento del semaforo, le pattuglie della Polizia locale garantiranno frequenti passaggi in zona per regolare direttamente il traffico nell’incrocio solo in caso di necessità o nell’eventualità che si formassero code, ma la raccomandazione resta sempre quella di procedere a velocità moderata rispettando innanzitutto la segnaletica presente e procedendo con la massima cautela.