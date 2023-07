In corso la gara per il secondo stralcio del centro Indoor di Atletica di via Piazza a Modena

Il centro Indoor di Atletica in via Piazza a Modena sarà ampliato con la realizzazione di un edificio collegato in grado di recepire attività gestionali, polivalenti e ambulatoriali.

È in corso, infatti, la gara negoziata per l’affidamento del secondo stralcio di lavori relativi all’impianto, per una durata di circa un anno e un valore complessivo di 1 milione 500 mila euro, che il Comune ha stanziato tramite un finanziamento dell’Istituto credito sportivo.

Dopo i lavori completati nel 2022 con la realizzazione della nuova sala dedicata ai lanci e di uno spazio adibito al riscaldamento degli atleti sotto la tribuna, oltre alla ristrutturazione di spogliatoi e servizi, con il nuovo intervento è prevista la demolizione dell’attuale sede del Circolo e la realizzazione di un edificio accessibile in autonomia a tutti i cittadini con ampliamento fino alla testata della palestra esistente: ospiterà spazi per uffici della società sportiva La Fratellanza che gestisce l’impianto, un ambulatorio per visite medico-sportive, una grande sala polivalente e servizi accessori.

In particolare, vi sarà ricavato lo spazio in cui gestire i tesseramenti e le iscrizioni, monitorare gli accessi alla struttura e organizzare le attività sociali sia sportive sia ludico-ricreative (un ufficio segreteria, un ufficio per l’amministrazione e uno per la direzione, una sala riunioni e servizi riservati). Un ambiente sarà destinato, appunto, ad ambulatorio per prestazioni sanitarie come visite medico-sportive legate all’attività della palestra, dotato di sala di attesa e servizi. Nella parte ovest del fabbricato, sarà ospitata la sala polivalente oltre ai necessari spazi di servizio e magazzino. La sala avrà doppio accesso: da via Piazza, per gli eventi con partecipazione di pubblico esterno non tesserato, e interno al cortile, dedicato ai soci.

Il nuovo edificio si svilupperà su un solo piano, ad eccezione degli spazi tecnici al piano primo, e sarà comunicante con la palestra in modo da consentire agli accompagnatori e al pubblico di accedere direttamente alla tribuna senza interferire con gli spazi sportivi.

Particolare attenzione sarà posta al sistema degli accessi, con l’obiettivo di creare un’area di accoglienza e sosta davanti all’ingresso principale della struttura, tramite l’eliminazione dei dislivelli, quindi delle barriere architettoniche, e la possibilità di caricare-scaricare i bambini in sicurezza, oltre a uno spazio tranquillo in cui radunare i ragazzi in occasione di trasferte o eventi. L’accesso principale dell’impianto sportivo sarà pedonale e dotato di cancello scorrevole per garantire la sicurezza della struttura negli orari di chiusura. Sarà realizzato anche un ingresso carrabile arretrato rispetto alla strada per non interferire con la fruizione della ciclabile antistante.

L’edificio sarà realizzato con struttura in cemento armato e muratura rivestito con cappotto di lana di roccia, le pareti saranno ricoperte con lamiera grecata inclinata in continuità con il rivestimento esterno della palestra esistente e sarà presente una sottile pensilina esterna per riparare dal calore estivo e per ottimizzare le prestazioni energetiche dell’edificio permettendo la raccolta delle acque meteoriche. Saranno presenti un impianto solare e uno fotovoltaico, un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore, oltre a un sistema di ventilazione meccanica controllata; gli infissi saranno con vetro doppio, le pavimentazioni interne in ceramica e l’impianto di illuminazione sarà realizzato con l’impiego di corpi illuminanti a led.