Due giorni di festa, a settembre, per l’inaugurazione del Teatro del Popolo di Concordia

Due giorni di festa per celebrare il ritorno dello spettacolo dal vivo sul palcoscenico del Teatro del Popolo, dove a partire dal 2 novembre, grazie alla nuova gestione affidata a ATER Fondazione, saranno in scena sette spettacoli di prosa, musica e danza, a comporre una prima stagione teatrale con proposte che si rivolgono a differenti tipologie di pubblico.

Artisti e pubblico torneranno a rivivere il teatro, dopo 11 anni di chiusura, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre per una grande festa di inaugurazione di cui Maria Grazia Cucinotta sarà ospite d’eccezione. Tanti gli eventi, tutti gratuiti: ampio spazio ai bambini e alle famiglie con una proposta teatrale pensata ad hoc per questa fascia di pubblico, largo alle associazioni locali che potranno tornare a calcare nuovamente le scene, tour guidati del teatro a cura delle stesse associazioni cittadine, gran chiusura della festa inaugurale con una commedia interpretata da una protagonista d’eccezione.

La parola a Roberto De Lellis, Direttore di ATER Fondazione: “ATER Fondazione è orgogliosa di dare il proprio contributo alla riapertura del Teatro del Popolo, che sarà ufficialmente inaugurato il prossimo 16 settembre. Seguirà, a partire dal mese di novembre, la prima stagione teatrale che prevede la presenza di compagnie e artisti di fama nazionale e di grande qualità, ma capaci allo stesso tempo di essere alla portata di tutti, affinché la cultura possa essere percepita come un bene offerto alla comunità e allo stesso tempo in grado di accrescerne la consapevolezza critica, in un clima di sano intrattenimento.

Come si sta sperimentando da più parti, il teatro svolge una funzione di aggregazione molto importante, specie dopo i recenti eventi pandemici, che hanno impoverito il campo delle relazioni interpersonali: una pratica che, speriamo, sia in grado di generare benessere e migliorare complessivamente la vita delle persone e dell’intera comunità cittadina.

Luca Prandini, Sindaco di Concordia sulla Secchia dichiara: “Concordia non si è mai arresa alla distruzione e alle macerie lasciate dal sisma e la riapertura del Teatro del Popolo, per la nostra comunità, significa riappropriarsi della vita culturale, sociale e aggregativa e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il prezioso lavoro di restauro che è stato compiuto restituirà alla comunità un Teatro che ha riscoperto la sua straordinaria bellezza e che al contempo risulta moderno, rinnovato e funzionale. Il Teatro riaprirà le porte alle associazioni culturali, alle scuole, agli studenti e alla cittadinanza e, grazie ad Ater, produzioni artistiche nazionali ed internazionali torneranno a fare tappa a Concordia che tornerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama artistico del nostro Paese.”

Marika Menozzi, Assessore a Scuola, formazione e servizi scolastici, Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione di Concordia afferma: “L’inaugurazione del Teatro del Popolo di Concordia, che è in programma il 16 settembre, è un appuntamento storico che segna la piena rinascita di un territorio duramente colpito dal sisma del 2012. Seguirà, a partire dal mese di novembre, la riapertura del Teatro con la prima stagione teatrale, a cura della Fondazione Ater, dopo una chiusura di oltre undici anni. Sarà una stagione ricca e ambiziosa, che prevede 7 appuntamenti serali, 2 spettacoli per le scuole e 3 per le famiglie la domenica pomeriggio. Il Teatro sarà anche il luogo in cui torneranno a esibirsi le associazioni culturali locali, che per lungo tempo hanno sofferto la mancanza di un palco che fosse la loro casa artistica.”