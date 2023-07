Detenuto appicca il fuoco al materasso in carcere a Reggio Emilia

Un detenuto psichiatrico di 53 anni, ha incendiato il materasso della sua cella nel carcere di Reggio ed è finito all’ospedale: si trova in rianimazione, in coma farmacologico. Feriti anche cinque agenti. L’episodio è avvenuto in mattinata nella sezione ‘Atsm’ della casa circondariale di via Settembrini, dove il rogo ha messo a rischio intossicazione l’intero compartimento.

Un episodio che, secondo Domenico Maldarizzi, segretario nazionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, riporta alla luce annose problematiche relative ai detenuti con patologie mentali. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma è infatti rimasta incompiuta. Le donne e degli uomini della Polizia penitenziaria non sono formati né giuridicamente deputati per la loro gestione sanitaria. Agli agenti finiti al pronto soccorso va il plauso della Uil e l’augurio di pronta guarigione”.