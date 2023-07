Cerredolo Beer Festival: un’esplosione di musica e birra artigianale

Il tanto atteso Cerredolo Beer Festival sta per tornare con un evento musicale che vi porterà indietro nel tempo, immergendovi nel suono e nell’atmosfera degli anni ’70. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 luglio a partire dalle ore 21.00 presso il suggestivo scenario del Pioppeto di Cerredolo, a Toano.

L’ingresso è gratuito e tutti gli appassionati di musica rock, blues e psichedelia sono invitati a partecipare a questa serata indimenticabile. L’evento vedrà esibirsi due band di grande talento: Vince Pàstano & Noisebreakers e Barale’Space Trip.

Vince Pàstano, rinomato chitarrista e produttore di Vasco Rossi, si unirà al cantante Tony Farina per presentare il loro nuovo progetto discografico, i Noisebreakers. La band, ispirata al rock degli anni ’70, ha creato un sound chitarristico diretto e scarno che riporta alle origini del genere. L’approccio al suono e alla composizione dei Noisebreakers è più orientato al palco che allo studio, evidenziando la voce e la chitarra come elementi centrali del loro progetto. Completano la formazione Tony Farina alla voce, Davide Barani al basso e Vincenzo Matozza alla batteria.

Barale’Space Trip, invece, è il progetto dei fratelli Fabio e Davide Barale, entrambi musicisti con una passione per l’arte psichedelica e le atmosfere ispirate alle opere di HP Lovecraft. La loro musica vi condurrà in un viaggio emozionante tra psichedelia, natura e suggestioni musicali. La formazione dei Barale’Space Trip comprende Enrico Keruziovf de Bertolini alla voce, Elia Garutti alla chitarra, Enrico degli Antoni al basso, Davide Barale all’Hammond, Silvio Barale alle tastiere, Fabio Barale alla batteria e Silvia Vecchi ai cori. Durante la serata, la band proporrà brani del loro disco d’esordio, che sarà possibile acquistare sul posto, oltre ad alcune coinvolgenti cover di artisti come Deep Purple, Pink Floyd e The Who.

Il Cerredolo Beer Festival offre un’opportunità unica di immergersi nell’atmosfera del passato e godere della musica di due talentuose band. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza musicale indimenticabile.