“Blues&Grill Festival”: a Campogalliano il festival di musica e carne alla griglia

E’ una novità assoluta, quella che Campogalliano ospiterà venerdì 7 e sabato 8 luglio nel parco Tien An Men, organizzato dal Centro giovani Villa Bi del Comune: si chiama “Blues&Grill Festival” e si tratta di un vero e proprio minifestival di musica blues, due giorni nel verde del parco all’insegna della buona musica e di ottima carne alla griglia.

Il primo dei due concerti in programma vedrà sul palco la MANUEL TAVONI BAND con un concerto interamente dedicato alla musica blues e le sfumature che lo colorano, gospel, soul e funk. Manuel Tavoni è un giovane cantante e chitarrista, nato sulla via Emilia, che, col suo primo album solista “Back To The Essence” (2017), ha raccolto dalla critica pareri positivi unanimi. Una vita dedicata alla musica, la sua, con una ricerca particolare sulla genesi dell’American Music e ascolti legati ai canti delle radici del blues, gospel e soul fino al funk e al pop di matrice black. La schiettezza del personaggio, sempre gentile e dal sorriso facile, la sua concretezza musicale e il suo saper stare sul palco lo portano ad essere amato da un pubblico di differenti generazioni. Ogni concerto di Tavoni e la sua band è un’esperienza che il pubblico apprezza e condivide proprio per la schiettezza e la sincerità che traspira da ogni nota di questo musicista.

Da segnalare l’importante collaborazione con la Scuola di Musica AudioVilla, soprattutto venerdi 7, con alcuni allievi dalla “vena” blues, che apriranno il concerto, tra gli altri Matteo Gobbi, in arte Gobs, MeryV, Riccardo Bonaccini e Federica Soli.

Sabato 8 sarà invece la volta del gruppo THE BLACK SHEEP, con il loro sound fatto di rock anni ’70 e blues-rock che racchiude i successi di Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones, Cream, Free, Ten years after, Eric Clapton, Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughn e altri. I componenti del gruppo sono Simone Galassi, voice&guitar, Manuel Roli, bass&vocals, Giorgio Nonnato, drums&much more.

I concerti, ad ingresso gratuito, inizieranno dalle 20,30 con le anteprime mentre per la parte gastronomica, carne alla griglia con patate arrosto e birra, si consiglia di prenotare il tavolo al numero de LaVilla 059.6233356.

Il festival blues, alla sua prima edizione, si inserisce nel più ampio programma di spettacoli e concerti estivi quest’anno intitolato “CAMPO MUSIC VILLA-GE”. Il “Blues&Grill” festival è un nuovo appuntamento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale e degli organizzatori, dovrebbe crescere nel tempo e diventare un appuntamento fisso dell’estate campogallianese capace di attrarre appassionati da tutta la provincia e oltre.

Appuntamento quindi il 7 e 8 luglio, al Parco Tien An Men di Campogalliano col blues d’autore e carne alla griglia, come nella migliore tradizione, per palati fini, in tutti i sensi.