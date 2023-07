11.000€ di sanzioni per automobilista fermato senza patente, polizza e revisione su veicolo sequestrato

Un automobilista è stato trovato senza patente, alla guida di un veicolo risultato senza assicurazione né revisione, ma soprattutto sottoposto a fermo e sequestro: è successo in città, durante un normale controllo stradale da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

Inizialmente, alla richiesta di esibire la patente di guida, il cittadino forniva soltanto la carta d’identità, e quando ha consegnato la documentazione assicurativa gli agenti hanno accertato che l’ultima polizza risaliva al 2020, e che il veicolo stava circolava nonostante sottoposto a fermo e sequestro in conseguenza di precedente controllo da altra autorità.

L’autovettura è stata pertanto tolta dalla disponibilità del proprietario per la successiva confisca, con sanzioni per oltre 11.000 euro.