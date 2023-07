1-2-3 settembre 2023 il festival di Emergency torna a Reggio Emilia per la terza edizione

Il “confine”, barriera invalicabile, traguardo da raggiungere o limite da superare? Sarà questo il tema intorno a cui ruoterà la terza edizione del Festival di EMERGENCY che torna a Reggio Emilia dal 1 al 3 settembre per tre giorni di incontri e dibattiti con giornalisti, artisti, scienziati, scrittori, operatori di EMERGENCY e voci della contemporaneità.

Dalla geografia alla politica, dalle arti all’antropologia, passando per la letteratura, la parola confine al centro del Festival di EMERGENCY sarà esplorata in una riflessione sulle sue diverse interpretazioni: da ostacolo per le persone che migrano in cerca di una vita migliore a linea fisica per l’ingiustizia sociale o, ancora, come orizzonte verso cui tendere per superare le proprie conoscenze, capacità e possibilità per cambiare prospettiva. Ne parleranno insieme a Reggio Emilia nel primo weekend di fine estate tanti ospiti presenti per il Festival come il comico Valerio Lundini insieme alla band Vazzanikki, l’attore Alessandro Bergonzoni, l’artista Michelangelo Pistoletto, la sociolinguista Vera Gheno, l’illustratore Fabio Magnasciutti, i giornalisti e conduttori televisivi Marco Damilano e Gad Lerner, l’avvocata Cathy La Torre, le giornaliste Angela Caponnetto, Marta Serafini, Annalisa Camilli e Amalia De Simone. E ancora come la fotografa Agata Kubis, lo scrittore Jonathan Bazzi e il giornalista Saverio Tommasi, l’autore e conduttore radiofonico Federico Taddia, il sociologo Stefano Allievi, la scrittrice Sabrina Efionayi, il direttore di Valori Andrea Barolini, l’inviato RAI Nico Piro, il conduttore radiofonico Massimo Cirri, gli esperti Matteo Villa e Giorgio Taverniti, il criminologo Andrea Di Nicola, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, il regista e giornalista Enrico Pitzianti, il genetista Guido Barbujani, il conduttore tv Massimo Bernardini e i musicisti Valentina Del Re e Ramon Caraballo Armas.

Nella piazza principale del Comune emiliano, Piazza Prampolini, avranno come sempre luogo i Dialoghi, gli incontri tra voci esperte sui temi fulcro del Festival e le EMERGENCY Stories, condotte da Giampaolo Musumeci, giornalista di Radio 24, per entrare nel vivo dei progetti dell’Associazione. Piazza Casotti ospiterà le Domande per pensare, il format composto da brevi speech di venti minuti per riflettere su molteplici temi, mentre al Palazzo dei Musei ci sarà una mostra sul primo anno di navigazione della Life Support, la nave di EMERGENCY. Il cortile di Palazzo Ancini, sede ANPI, sarà poi il palcoscenico del format dedicato all’informazione. Al Teatro San Prospero, anche quest’anno, ci sarà una interessante rassegna di film e documentari sul tema delle migrazioni. Ma ci sarà spazio anche per approfondire la conoscenza della città grazie a una camminata evento mattutina organizzata dagli Psicoatleti. Inoltre, presso lo spazio Fondazione E35 avranno luogo laboratori di giornalismo e formazione con Fada Collective, associazione di giornalisti, fotografi e autori indipendenti che si propongono di sviluppare e promuovere un giornalismo di approfondimento e di interesse pubblico.

Infine, all’interno della Biblioteca Panizzi uno spazio dedicato a bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti, che sarà animato da racconti, laboratori e approfondimenti sul tema filo conduttore del Festival, il confine, realizzati da EMERGENCY in collaborazione con Fondazione Reggio Children e Garilli Sound Project insieme all’autrice e illustratrice Emanuela Bussolati.

Si può rimanere aggiornati su programma e ospiti al seguente link www.emergency.it/festival/