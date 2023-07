Sabato 8 luglio la cena in bianco “Sapori di stelle” in piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia

Ancora pochi giorni per prenotare un posto a tavola per “Sapori di stelle”, la cena in bianco organizzata dal Comune di Reggio Emilia per festeggiare insieme l’estate. L’appuntamento è sabato 8 luglio in piazza Martiri del 7 luglio, al centro di uno spazio a cui fa da cornice il teatro municipale Romolo Valli. Si tratta di uno degli appuntamenti più amati dai reggiani che da sempre attrae nel cuore del centro storico giovani, gruppi di amici e famiglie.

La formula scelta è quella della cena conviviale e popolare, con un unico codice cromatico, ma lascia spazio alla fantasia e alla creatività dei partecipanti che si potranno sbizzarrire negli allestimenti e negli addobbi delle proprie tavole di bianco vestite oppure nei “sapori” che decideranno di portare in tavola.

Gli ospiti troveranno i tavoli già posizionati e saranno chiamati ad allestirli portandosi da casa tutto l’occorrente: dalla tovaglia bianca alle stoviglie, ma anche decorazioni e quanto si possa immaginare per creare il “tavolo più elegante” e quello “più creativo”.

Saranno infatti premiati, da un giuria, eleganza e creatività dello stare a tavola.

La serata sarà accompagnata dall’esibizione della Mabò Band: una delle band itineranti più conosciute e affermate in Europa. Con il loro straordinario intervento d’improvvisazione comico/musicale cercheranno di coinvolgere i partecipanti alla cena, accogliendoli anche al loro arrivo in piazza. La loro presenza nelle cene di gala viene definita una “deliziosa e originale ciliegina sulla torta”.

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi entro le ore 15 di giovedì 6 luglio portale eventi del Comune di Reggio Emilia oppure direttamente su Eventbrite.

Per chi non avesse voglia di preparare la cena, è prevista anche la possibilità di prenotare il proprio cestino da asporto in alcune attività di ristorazione del centro storico che, per l’occasione, aderiscono all’iniziativa e si sono rese disponibili a preparare speciali cestini ad hoc.

Di seguito si riportano poche semplici indicazioni per chi vuole partecipare:

è richiesto vestirsi di bianco;

occorre portarsi da casa tutto il necessario per allestire la tavola (tovaglia, fiori, candelabri, etc….) e cenare (piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, possibilmente compostabili), e le pietanze;

sono ammessi vino bianco, rosso, spumante, acqua e bibite;

non sono ammessi superalcolici, lattine e l’uso di scaldavivande.

La cena e gli allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti o zaini che dovranno essere riposti in modo ordinato; il luogo che la ospita dovrà essere lasciato pulito e in ordine così come è stato trovato. In zona saranno previsti cestini per differenziare i rifiuti.

Ciascun partecipante è responsabile della propria partecipazione, del trasporto di tutto l’occorrente, della propria tavola, dei bambini ospiti e di tutte le proprie cose.

Orario inizio allestimento ora 19 circa. La cena avrà inizio alle ore 20.30 con un saluto ufficiale da parte dell’assessore al Centro storico Mariafrancesca Sidoli e un brindisi.

Per info e prenotazioni: portale eventi del Comune di Reggio Emilia oppure direttamente su Eventbrite.