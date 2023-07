Nuova collaborazione tra la Città di Castelfranco Emilia e la Repubblica Dominicana

Il Sindaco Giovanni Gargano, insieme alla dirigente dell’Istituto Spallanzani Maura Zini, ha incontrato, domenica 2 luglio, una delegazione della Repubblica Dominicana (Limber Cruz, Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana, Rafael Ortiz Quezada, Viceministro per gli Affari Scientifici e tecnologici del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana e Tony Raful, Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia) per la presentazione del progetto “Vino y Viña”, che permetterà di avviare iniziative di collaborazione tra la Città di Castelfranco Emilia e il paese caraibico.

Il progetto, finalizzato in primis al rinnovamento del sistema scuola, lavoro e impresa della Repubblica Dominicana, permetterà anche di progettare iniziative formative per studenti e studentesse dell’Istituto Spallanzani, in ambito agricolo, turistico e in particolare enogastronomico.

“Penso che iniziative di collaborazione di questo tipo siano sempre una grande fonte di arricchimento per tutte le parti, ancor più quando ad essere coinvolte sono realtà con culture, tradizioni e tessuto economico molto differenti tra loro. Auspico che questa collaborazione possa essere molto proficua, sia per il nostro territorio, nel senso dell’acquisizione di nuove conoscenze in ambito agricolo, sia per la Repubblica Dominicana alla quale certamente possiamo trasmettere competenze in ambito vitivinicolo di un certo livello” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“Abbiamo incontrato per la seconda volta la delegazione della Repubblica Dominicana per lo sviluppo di progetto di formazione e scambio con un istituto agrario locale. Il progetto prevede lo scambio di buone pratiche collegate all’agricoltura sostenibile e di precisione collegate alla frutticoltura, ma anche, nello specifico, alla viticoltura. L’idea infatti è quella della reciprocità: acquisire know-how collegato alla produzione nel nostro territorio di frutti tipici del clima caraibico e trasferire conoscenze e competenze collegate alla viticoltura ed enologia per la coltivazione di vitigni compatibili con il clima dei caraibi” – ha aggiunto Maura Zini, dirigente dello Spallanzani.

“Per la Repubblica Dominicana è un privilegio essere accompagnata dalle autorità di Castelfranco Emilia e della Provincia di Modena, nonché dalla scuola agraria L. Spallanzani per l’istituzione del suo modello educativo: scuola, lavoro, impresa nel nostro Paese. Il progetto prevede lo sviluppo della produzione di uve da vino, l’elaborazione di vini a marchio del paese, una scuola specializzata in enologia e frutticoltura, una partnership con piccoli produttori che saranno formati per diventare fornitori di uve con la qualità e la quantità richieste dalla cantina” ha dichiarato Rafael Ortiz Quezada, Viceministro per gli Affari Scientifici e tecnologici del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana.

“Grazie al supporto economico ed esperienziale della scuola e dell’imprenditorialità vitivinicola italiana, ci si prefigge di massimizzare il potenziale enologico dei vigneti prodotti sul territorio dominicano, in funzione delle necessità del mercato (interno ed estero) , adottando idonee strategie commerciali e di marketing territoriale. Un “Progetto di Eccellenza” che attraverso un’azione di cooperazione (formativa, imprenditoriale ed istituzionale) mette a sistema le competenze di tutti gli attori coinvolti in prospettiva di sviluppo, crescita ed innovazione costante” ha concluso Antonio Vecchione, Project Manager e ideatore del progetto “Vino y Viña.