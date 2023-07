A Castelfranco Emilia è chiuso un tratto della strada provinciale 14 in località “Pioppa” a causa di tronchi e vegetazione caduti sulla sede viaria nella scorsa notte, in seguito all’ondata di maltempo e forte vento che ha interessato diverse aree del territorio provinciale. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per rimuovere i detriti e ripristinare la transitabilità della strada.