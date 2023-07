Donazione dal Centro Insieme – Ah Bein della Canalina per le attività GRADE

Un bel momento conviviale, al Parco della Canalina nei giorni scorsi, ha portato ad una nuova donazione che sosterrà i progetti e le attività della Fondazione GRADE Onlus, consegnata al Presidente Francesco Merli e alla Direttrice Operativa Valeria Alberti. Ammonta a 2.754 euro il ricavato dalla giornata di festa, che ha visto il pranzo insieme, poi Dj set e Karaoke, e un affascinante raduno di auto Ferrari.

Afferma Valeria Alberti: “Siamo molto grati al Centro Insieme – Ah Bein della Canalina, ed in particolare a Pasta&Food che ha ideato la giornata in tutti i dettagli, e alle aziende che hanno contribuito con lo spoco di sostenere il GRADE e il CORE attraverso questo evento davvero ricco di sorprese ed emozionante. Per noi poter contare su queste collaborazioni con realtà radicate e forti del territorio rappresenta la linfa vitale su cui crescere. Attraverso questa donazione proseguiremo gli studi sul linfoma per introdurre terapie innovative: siamo ormai vicini ad un importante traguardo che contiamo di annunciare dopo l’estate”.