Domani il concerto “Odesa. Solo Piano. A Musical Walk Through a Legendary City” di e con Vadim Neselovsky

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 43° anniversario della Strage di Ustica. Domani, mercoledì 5 luglio alle 21.15, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, al Parco della Zucca in via di Saliceto 3/22, si terrà il concerto “Odesa. Solo Piano. A Musical Walk Through a Legendary City” di e con Vadim Neselovskyi, in collaborazione con Bologna Jazz Festival, nell’ambito di Bologna Estate 2023.

Odesa. Solo Piano. A Musical Walk Through a Legendary City

Quando il mondo è stato inondato dalle notizie dell’incursione Russa nel paese Ucraino, mentre gli aerei di guerra si preparavano all’attacco, il pianista e compositore Vadim Neselovskyi ha scelto di ricordare la bellezza del suo Paese e la sua eredità culturale, guardando la sua città natale sul Mar Nero e lasciandosi ispirare per la composizione del suo nuovo album Odesa: A Musical Walk Through a Legendary City.

Il concerto è una suite per piano solo, in dieci movimenti che trasporterà il pubblico in un immaginario tour della città di Odessa, pieno di ricordi, riferimenti storici, flashback e sogni.

Vadim Neselovskyi è nato a Odessa nel 1977 durante gli anni di Brezhnev, periodo della stagnazione, era bambino quando Gorbachev va al potere nel 1984 e aveva solo 14 anni quando l’Unione Sovietica collassa nel 1991. Un bambino prodigio nell’ambito musicale che frequenta il Conservatorio di Odessa prima di infatuarsi della musica jazz, grazie alle registrazioni ricevute dai marinai di passaggio. Vadim, per alimentare la sua nuova passione e per continuare gli studi, decide di spostarsi prima in Germania e successivamente al Berklee College of Music di Boston.

Nell’ultimo decennio Neselovskyi ha continuato la sua ascesa nel mondo del jazz esibendosi al fianco del suo mentore Gary Burton che è diventato uno dei suoi maggiori supporter, registrando e suonando dal vivo nei suoi concerti insieme a Jalian Lage e Antonio Sanchez.

La rassegna Attorno al Museo, dal titolo Ustica non si dimentica, è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Settore Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica Unesco e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Ustica non si dimentica: https://www.comune.bologna.it/notizie/43-anniversario-strage-ustica