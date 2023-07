Chiusura centro operativo Hera a Rioveggio, la Città metropolitana chiede un incontro urgente al Presidente Cristian Fabbri

Un incontro urgente sulla chiusura del centro operativo Hera di Rioveggio. Lo hanno chiesto il sindaco metropolitano Matteo Lepore e il consigliere delegato alle Politiche per l’Appennino, Maurizio Fabbri, al Presidente di Hera, Cristian Fabbri, per avere un confronto sulla riorganizzazione messa in atto, che ha comportato lo spostamento dei servizi fino a oggi situati a Rioveggio (comune di Monzuno), nella frazione di Marano (comune di Gaggio Montano).

“Le logiche aziendali in Appennino hanno esiti più gravosi rispetto agli altri territori. Anche pochi chilometri di distanza si traducono in tempi di percorrenza lunghi e per noi anche un piccolo presidio è importante – ha spiegato Maurizio Fabbri – Ci spiace per come è stata gestita questa vicenda, l’Appennino va trattato meglio. Ci saremmo aspettati un coinvolgimento, da qui la richiesta urgente di incontro al Presidente di Hera”.