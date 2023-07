Aperto il bando pubblico per l’appalto delle opere relative ai lavori di riqualificazione dell’area del centro sportivo di Guastalla

Dopo aver approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio degli interventi di riqualificazione dell’area del centro sportivo di Guastalla, in particolare della realizzazione del parcheggio a servizio del Pala Chiarelli Donati, redatto dall’Arch. Massimo del Seppia e depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, il Comune di Guastalla ha aperto un bando di gara pubblica per la realizzazione del parcheggio a servizio del palazzetto dello sport e delle altre attività insediate nell’area.

L’importo complessivo dei lavori per la realizzazione del progetto ammonta a €. 425.430,42. L’opera sarà finanziata per € 320.000,00 con proventi di entrate di natura edilizia già regolarmente accertate e per € 105.491,25 con una quota della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione.

“Con questo intervento – ha dichiarato l’arch. Chiara Lanzoni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Guastalla – completiamo la riqualificazione dell’area sportiva su via Sacco e Vanzetti, dopo la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Si tratta di un’opera importante dal punto di vista funzionale, perché si trova in una posizione strategica e gli stessi cittadini la attendono da tempo, e dal punto di vista economico perché l’opera richiede una somma considerevole. Va aggiunto che attualmente la zona è priva di pavimentazione e di sotto servizi e questo intervento si occuperà anche delle reti di raccolta delle acque. Grazie a questi interventi, viene valorizzata l’intera area, non solo il palazzetto dello sport ma anche le altre attività insediate”.

“L’avvio delle procedure di gara e il relativo affidamento dei lavori – aggiunge la sindaca Camilla Verona – ha lo scopo di garantirne la realizzazione prima della stagione invernale quando il clima non sarebbe adatto e idoneo a garantirne un’adeguata efficienza”.

Apertura bando di gara: giovedì 29 giugno 2023

Scadenza del bando di gara: venerdì 21 luglio 2023.