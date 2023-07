Zanni: “Al generale Figliuolo da tutti massima lealtà istituzionale, ma ora risorse, mezzi e risposte rapide”

“Porgiamo al generale Figliuolo il nostro benvenuto unitamente alla nostra massima disponibilità e lealtà istituzionale per affrontare insieme e più velocemente possibile questo comune percorso verso l’uscita dall’emergenza e l’immediato avvio della fase di ricostruzione”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, oggi a Bologna nel corso dell’incontro in Regione tra il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna e gli amministratori locali.

“Abbiamo approfittato della sua disponibilità a visitare il territorio per invitarlo, nel più breve tempo possibile, a valutare di persona l’entità dei danni provocati e costruire subito immediate soluzioni ai danni provocati dagli eventi meteorologici di maggio e giugno anche nella nostra provincia, e che riguardano in particolar modo movimenti franosi, ripristino della viabilità e della rete idrografica del nostro territorio – ha proseguito il presidente Zanni – La nostra disponibilità istituzionale di Provincia e Comuni coinvolti, in coordinamento con Regione e Protezione civile, sarà totale con l’intento di avere risposte urgenti e celeri dal Governo sia sulla dotazione di risorse economiche ed umane che attendiamo ancora vengano stanziate, sia in termini di normativa speciale per consentire l’accelerazione dei tempi di realizzazione degli interventi”.

“Auspichiamo un’analisi condivisa e un confronto diretto e costante da cui nascano risposte a cittadini, imprese ed enti locali colpiti dai dissesti idrogeologici anche per approntare interventi non soltanto emergenziali, ma che siano al contempo già il primo, decisivo, passo di una ricostruzione infrastrutturale non identica a prima, ma riadeguata ai fenomeni meteorologici sempre più violenti generati dai cambiamenti climatici”, ha concluso il presidente della Provincia di Reggio Emilia.