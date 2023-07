San Felice sul Panaro: annullato l’evento del 4 luglio a San Biagio

È stato annullato l’evento previsto per martedì 4 luglio a San Felice sul Panaro, presso il parco Carrobbio di San Biagio. “E…state nei parchi” prosegue quindi giovedì 6 luglio, presso il parco di via Tassi: dalle ore 20 con Dj Ray e Alle the Voice, musica anni ’80 e ’90, cibo e allegria, con l’associazione “The pork grill”. “E…state nei parchi”, che dal 26 maggio al 27 luglio porta musica e divertimento nelle aree verdi cittadine, è organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di associazioni e volontari e ha il patrocinio del Comune. Prossimo appuntamento venerdì 14 luglio presso i parco Ciro Menotti alle 21, con festa della musica e assaggi gastronomici.