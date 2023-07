Lavori programmati sulla A1 Panoramica e sulla D23 Diramazione di Ferrara

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, dalle 9:00 alle 14:00 di martedì 4 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima “Località Baccheraia” (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione di Roma.

******

Sulla D23 Diramazione di Ferrara (Ferrara-Porto Garibaldi) e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 4, MERCOLEDI’ 5 E GIOVEDI’ 6 LUGLIO, CON ORARIO 22.00-6.00

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi)

-sarà chiuso lo svincolo SS723 Ferrara centro, in uscita, per chi proviene dall’autostrada A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo SS64 Porrettana;

-sarà chiuso lo svincolo SS64 Porrettana, in uscita, per chi proviene da Porto Garibaldi.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo SS16 Adriatica.

DALLE 22.00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 6.00 DI VENERDI’ 7 LUGLIO

Sulla A13 Bologna-Padova

-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord o di Altedo