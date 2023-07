Interventi urgenti sulla rete idrica in via Pigoni a Reggio Emilia

A causa di una improvvisa perdita sulla la rete idrica, vi é la necessità di intervenire urgentemente sulla stessa in Via Pigoni nel comune di Reggio Emilia. Le squadre di reti, nella serata di oggi, provvederanno alle riparazioni del caso. Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua.

L’area interessata dall’interruzione comprende: Via Pigoni – Via Grimaldi – Via S. Antonio da Padova – Via Mons. B. Socche

L’interruzione della fornitura idrica è prevista per le ore 21 di oggi 3 luglio con durata di circa 5 ore.

Successivamente all’intervento sarà previsto un lavaggio della rete a fine lavori. Una eventuale torbidità dell’acqua potrà essere eliminata facendo scorrere il rubinetto per qualche minuto.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.