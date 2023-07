Due feriti nella notte in incidente a Castel Maggiore

La scorsa notte verso le 23:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castel Maggiore per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Le squadre hanno soccorso le due persone coinvolte che sono state trasportate in Ospedale dai sanitari del 118 in codice di media gravità, provvedendo alla successiva messa in sicurezza. Sul posto presenti anche i Carabinieri.