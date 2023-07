Al via le Notti in Villa a Casalgrande: quattro appuntamenti tra musica e parole!

Parole e Musica di grande livello dal 5 al 9 luglio per le Notti a Villa Segré di Casalgrande. La suggestiva cornice scelta quest’anno per la tradizionale rassegna estiva, valorizzerà con grande pathos l’ultimo libro di uno dei più importanti scrittori italiani viventi, Edoardo Albinati; parole nuove, invece, quelle di Marco J Mammi, che presenterà il suo romanzo di esordio, dopo una carriera musicale che in poco tempo lo ha individuato come il più popolare cantore di Reggio e del suo dialetto; mentre la musica dal vivo spazierà dai grandi classici della musica emiliana riletti dalla creatività e dalla padronanza del linguaggio musicale dei Borghi Bros, fino al tributo alla Lucio Battisti Tributo Band, indimenticabile icona della musica leggera italiana.

La rassegna estiva 2023 “Notti in villa”, ospitata nella nuova e suggestiva location di Villa Segrè a Salvaterra (via Reverberi 65) è organizzata da Comune di Casalgrande, Teatro De André e Biblioteca Sognalibro e proporrà dal 5 al 9 luglio concerti e incontri, per trascorrere una piacevole serata sotto le stelle. Punto di ristoro aperto dalle 19:30.

PROGRAMMA

Mercoledì 5 Luglio, ore 21.30

“Resman” Marco J Mammi – presenta il suo primo romanzo

Giovedì 6 Luglio, ore 21.30

“I Giardini di Lucio” Concerto della Lucio Battisti Tributo Band

Sabato 8 Luglio, ore 21.30

“Uscire dal mondo” Presentazione del nuovo libro di Edoardo Albinati

Domenica 9 Luglio, ore 21.30

“Made in Emilia” Il nuovo show dei Borghi Bros