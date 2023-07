Giuliano Tagliavini è il nuovo presidente del Rotary Club Reggio Emilia

Passaggio di consegne al Rotary Club Reggio Emilia, giunto al suo 74° anniversario.

Il dott. Giovanni Baldi ha passato il collare dello storico service club cittadino al dott. Giuliano Tagliavini. Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, Tagliavini ha maturato più di 40 anni di esperienza nel settore bancario/finanziario e nell’investment & corporate management.

Da oltre 15 anni si occupa anche di energia, e di energia da fonti rinnovabili in particolare, fondando e presiedendo dal 2010 una società di gestione che ha lanciato fondi specializzati nello sviluppo di impianti fotovoltaici. È stato direttore generale e amministratore di banche, finanziarie e aziende industriali e, attraverso sue società, svolge attività di consulenza aziendale, a cui ha da sempre affiancato incarichi di docenza universitaria in materie economico-finanziarie.

Per i prossimi dodici mesi Giuliano Tagliavini avrà l’incarico di guidare uno dei più antichi club Rotary in Italia, padrino di tutti gli altri club della provincia di Reggio Emilia.

Giovedì 29 giugno, presso Venturini Baldini, si è celebrata la tradizionale cerimonia del passaggio di collare, alla presenza dei soci, riuniti con familiari e amici, e numerose autorità rotariane.

L’ormai past president Giovanni Baldi ha presentato il resoconto dell’annata 2022-2023: numerosi gli incontri, le visite, i convegni ispirati dal motto “Cambiare per Servire”. L’annata di Baldi si è distinta per gli importanti service e contributi di solidarietà, a testimonianza del forte legame del Rotary con Reggio Emilia, a favore di istituzioni cittadine come il Convento dei Cappuccini, la Mensa del Vescovo, la Fondazione I Teatri, la Fondazione Palazzo Magnani, Aima, il Reparto di Pediatria del IRCSS Santa Maria Nuova. A queste donazioni si aggiungono le borse di studio agli studenti meritevoli del Conservatorio “A.Peri-C.Merulo” (Borsa di Studio Augusto Del Rio) e ai giovani meritevoli laureati in Ingegneria Meccatronica dell’Unimore (Borsa di Studio Franco Lombardini). L’impegno del Rotary Reggio Emilia ha superato anche i confini cittadini per dare un sostegno concreto all’emergenza terremoto in Turchia/Siria.

Da ricordare due importanti service a favore di Reggio Emilia. Il Rotary Club di Reggio Emilia, insieme al RC Terra di Matilde e Guastalla, è stato promotore di “A scuola in salute”, progetto di prevenzione e promozione della salute, totalmente gratuito per gli istituti scolastici, coinvolgendo 3200 adolescenti, alunni e alunne delle prime due classi di 13 scuole secondarie di 2° grado della provincia.

Il secondo service è stata la raccolta fondi a favore del MIRE attraverso l’Associazione CuraRE Onlus con l’organizzazione del concerto in Cattedrale il 26 maggio con la presenza dell’attrice Amanda Sandrelli.

La parola è quindi passata al neo presidente Tagliavini che ha illustrato le linee guida del suo mandato, dedicato al motto “Leadership, coinvolgimento e passione per creare speranza”.

“Leadership è pertanto la parola chiave che quest’anno ci farà ricordare chi siamo – ha affermato Giuliano Tagliavini – Il Leader rotariano è un «Costruttore di Comunità». Un leader che sa guidare, ispirare e decidere ma anche mettersi al servizio del fare. Deve saper trasmettere passione e speranza. Non siamo una onlus ma le onlus (e non solo) le possiamo aiutare con le nostre risorse (non solo economiche).

Nel corso dell’anno cercheremo di promuovere ed esplorare questo tema, questo nostro valore, attraverso incontri e azioni (service) con attori di rilievo del nostro tempo, di provenienze ed esperienze le più diverse, cercando le migliori strade per farne un importante service per la città.”

Il presidente Tagliavini, per l’attuazione del suo programma, si avvarrà della collaborazione di un Consiglio Direttivo che quest’anno sarà composto dal vice presidente Fabio Storchi, dal segretario Carmelita Ardizzone, dal prefetto Daniela Spallanzani, dal tesoriere Michele Corradini, e dai soci Giovanni Baldi, Stefano Maccarini Foscolo Cannella, Marcello Bonferroni, Riccardo Ferretti, Emanuele Galaverni, Antonio Marturano e Armando Sternieri.

Al neo presidente Giuliano Tagliavini complimenti e auguri di buon lavoro!